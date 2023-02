Wenn die Partynacht durch K.o.-Tropfen zum Albtraum wird

Tanzen, feiern, Spass haben – so stellt man sich eine Nacht im Club vor. Doch einmal kurz nicht aufgepasst, kann die Feierstimmung ins komplette Gegenteil kippen: Man wird Opfer einer Attacke mit K.o.-Tropfen und wacht am nächsten Morgen mit einem kompletten Filmriss auf. Stunden des Lebens versinken im Dunkeln. Was in dieser Zeit geschieht, ist oft traumatisierend: Raub, sexueller Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung. Wie oft es pro Jahr tatsächlich zu solchen Vorfällen kommt, ist schwer nachweisbar. Die Dunkelziffer dürfte hoch sein.