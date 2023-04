Wach und guter Dinge: So gelingt der Start in den Tag

von Amelie Breitenhuber

Da ist wohl jemand mit dem falschen Fuss aufgestanden», heisst es im Volksmund über schlecht Gelaunte. Wie wir morgens in den Tag starten – hat das so grosse Auswirkungen? «Ein guter Start in den Arbeitstag erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen guten Gesamt­tagesverlauf zu haben», sagt Hannah Schade vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der TU Dortmund. Doch wie gelingt der? Ein paar Tipps aus der Schlaf- und Arbeitsforschung.