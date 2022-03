Tiefe, aber leicht höhere Werte als im Vorjahr

Da Stickstoffdioxid als einer der wichtigsten Luftschadstoffe gilt, misst der Kanton Glarus seit 1989 an verschiedenen Standorten die Konzentration von Stickstoffdioxid. Im Jahr 2021 geschah dies in Bilten im Niederriet, in Näfels bei der Mühle, in Glarus an der Hauptstrasse und in Braunwald bei der Rehaklinik. Gemäss der Luftreinhalteverordnung des Bundes ist für Stickstoffdioxid ein Jahresmittel-Grenzwert von 30 Mikrogramm pro Kubikmeter festgeschrieben.