Throwback: Das war das Jahr 1997

Am 31. August 1997 schockte die Nachricht über den Tod von Prinzessin Diana die Welt. Kurz nach Mitternacht verunglückte sie mit ihrem Partner Dodi Al-Fayed bei einem Autounfall. Nur der Leibwächter von Al-Fayed überlebte die Kollision mit einem Tunnelpfeiler. Prinzessin Diana wurde nach dem Unfall ins Spital gebracht und operiert. Sie starb wenige Stunden später an inneren Verletzungen im Krankenhaus in Paris. Später stellte sich raus, dass der Fahrer des Wagens, Henri Paul, vor der Fahrt ein starkes Antidepressivum und ein Mittel zur Behandlung von Alkoholsucht zu sich genommen hatte. Ausserdem hatte er 1,8 Promille Alkohol im Blut, als er seinen Mercedes in den Tunnelpfeiler lenkte. Um den Tod der Prinzessin und ihres Partners ranken sich verschiedene Verschwörungstheorien. Eine besagt, dass der Fahrer des Autos, Henri Paul, von einer Lichtblitzkanone geblendet worden sei, und der Unfall vom britischen Geheimdienst angeordnet worden sei.