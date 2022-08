Theaterkulissen haben nicht ausgedient

Aus Anlass der Feierlichkeiten zum 800-jährigen Bestehen der Gemeinde Klosters führte die Theatergruppe Klosters-Serneus ein für dieses Jubiläum geschriebenes Stück mit dem Titel «Ünschäs Hüschi» auf. In diesem in der Region «Uf Christlis» in Klosters Platz veranstalteten Freilichtspiel liessen die Laienschauspielerinnen und -schauspieler die wichtigsten Etappen der Klosterser Geschichte Revue passieren.