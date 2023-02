Eine Sirene blieb in Graubünden stumm

Am Mittwoch ab 13.30 Uhr wurden in Graubünden 338 Sirenen ausgelöst, denn schweizweit fand der alljährige Sirenentest statt. Wie die Standeskanzlei Graubünden mitteilt, funktionierte in Graubünden jedoch eine der Sirenen des «Allgemeinen Alarms» nicht. Dies habe sich nach einer Erstauswertung des Amts für Militär und Zivilschutz gezeigt. Sie gehört damit zu den landesweiten ein Prozent, die nicht wunschgemäss funktioniert haben.

«Bei einer Sirene haben wir eine Fehlermeldung bekommen», bestätigt Jürg Mayer, Leiter Zivilschutz Bauten beim Amt für Militär und Zivilschutz, auf Anfrage von Radio Südostschweiz. Die Situation werde nun analysiert und die zuständige Wartungsfirma informiert, damit die Sirene repariert werden könne.

Ob die Sirene wieder richtig laut funktioniere, werde erst beim nächsten Sirenentest, im Jahr 2024 überprüft. Aber: «Wir haben die Möglichkeit, die Sirene leise zu testen», so Mayer. Vorab würde aber die Kantonspolizei darüber informiert, dass die Sirene ausserplanmässig getestet werde. Das System gebe aber auch ohne Testalarm darüber Auskunft, ob die Sirene nun wieder funktioniere.

Dass nur an einem Ort der Alarm nicht funktioniert habe, sei ein erfreuliches Resultat, sagt Mayer. «Das zeigt, dass die Sirenen gut gewartet werden.»

Neben den Sirenen für den «Allgemeinen Alarm» wurden auch diejenigen für den «Wasseralarm» getestet. Sie funktionierten alle.

