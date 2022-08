Testphase: Rettungsfahrzeug geht ab Lenzerheide in den Einsatz

Mit diesem Entscheid könne man die Hilfsfristen für die Patientinnen und Patienten verbessern und das gesamte Gesundheitswesen in der Region stärken, schreiben die beiden Spitäler. Das Albulatal inklusive Schmitten, das ebenfalls zur Versorgungsregion Viamala/Albula gehöre, werde weiterhin optimal durch den 24-Stunden-Stützpunkt Savognin und den neuen Stützpunkt Lenzerheide versorgt.

Die Zahl der Einsätze sind bei der Rettung Mittelbünden angestiegen – und zwar vor allem in der Tourismusregion Lenzerheide mit den Gemeinden Vaz/Obervaz und Lantsch/Lenz, wie aus einer Medienmitteilung des Spitals Thusis und der Center da Sanadad Savognin SA hervorgeht. Deshalb verlegen die beiden Betreiber des Ambulanzdienstes den Stützpunkt der Rettung für eine Testphase auf die Lenzerheide; der Standort Tiefencastel wird vorübergehend geschlossen. Die als Versuch gedachte Neuregelung läuft laut Mitteilung seit Mitte Juli und dauert bis voraussichtlich Mitte Oktober.