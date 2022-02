Testen vor dem Frühstück ist angesagt

Der vierte komplette Tag an den Olympischen Winterspielen ist für unseren Sportredaktor Stefan Salzmann angebrochen. «Das Prozedere morgens nach dem Aufstehen ist eigentlich immer dasselbe», berichtet er am ersten Wochenende der Spiele. Man mache sich auf den Weg Richtung Lobby zur Covid-Teststation. Akkreditierung und die Nummer des Hotelzimmers werden überprüft, bevor ein Abstrich im Mund gemacht wird. Wer bis abends um 20 Uhr keine Rückmeldung bekommt, ist negativ, kann aufatmen und am nächsten Tag das Hotel verlassen.