Talentierter Wegweiser auf vier Beinen

Als ausgebildeter Blindenführhund sorgt der Labrador Balou dafür, dass sein Herrchen Arno Tschudi sicher durch den Alltag kommt. Tschudi ist Präsident des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband Sektion Graubünden (SBV) und leidet an der Erbkrankheit Retinitis Pigmentosa, die sein Augenlicht schleichend verdunkelt hat. Nebst seinem Langstock, ist Balou seit über sieben Jahren seine Augen. Die beiden haben schon unzählige Alltagssituationen gemeistert: Sei es, eine stark befahrene Strasse zu überqueren oder einem auf dem Trottoir parkierten Auto auszuweichen. Gelernt hat Balou dies und viele weitere Dinge in der Stiftung Ostschweizerische Blindenführhundeschule (OBS) in Goldach.