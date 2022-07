Täter und nicht bloss «Gango»

War ein Slowake nur ein gesteuertes Rädchen in einem weltweiten Schneeballsystem? Das gab der Verteidiger an. Oder betrog er seinen besten Freund, einen Geschäftsmann aus der Region? So lautete der Vorwurf der Anklage. Konkret soll der Slowake Gelder von gut 1,4 Millionen US-Dollar von vier Geldgebern und der AG des Geschäftsmanns veruntreut haben – statt sie gewinnbringend anzulegen. In St. Gallen fand letzte Woche der Berufungsprozess statt (Ausgabe vom 23.