Szenen wie aus den Anden in Serneus

Die Lamahaltung unterscheidet sich gemäss Jegen leicht von der Haltung einheimischer Tiere. «Lamas brauchen mehr Auslauf, Stallhaltung ist darum verboten.» Das Tier müsse immer nach draussen können. Im Sommer sind die Lamas aus diesem Grund auf der Weide und im Winter im Stall samt Aussengehege. Sie fressen Heu und Gras. In den Anden, von wo Lamas ursprünglich stammen, wachsen fast nur dürre Gräser und Sträucher. Jegen muss deshalb darauf achten, dass er seine Tiere nur mit magerem Heu füttert. Im Sommer fressen sie dieses direkt auf der Weide. Damit die Tiere auch im Winter genug Heu haben, bewirtschaftet Jegen die Wiesen im Sommer. Die Sommermonate seien deshalb jeweils etwas anstrengender. Neben dem Heuen verbringt er zudem viel Zeit mit dem Einzäunen von Weiden. Im Winter hingegen gehören zu seinen Hauptaufgaben das Füttern am Morgen und am Abend sowie das Ausmisten. Wobei diese Arbeit jeweils kurzweilig sei, da Lamas ihren Mist immer am selben Ort deponieren, erklärt der Landwirt.