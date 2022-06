Sushi nach Bündner Art

Fisch, Reis und Algenblätter: Sushi ist ein Gericht, das sich längst auch in unserer westlichen Welt etabliert und grosse Beliebtheit gewonnen hat. Wer denkt, dass sich diese japanische Spezialität nicht auch auf Bündnerisch zubereiten lässt, ist von gestern. Mit traditionellen und regionalen Produkten lässt sich das ursprüngliche Fischgericht ganz einfach und köstlich in eine Kreation aus Graubünden umwandeln: in das Alpenstadt-Sushi. Mit der Frische und Leichtigkeit, die das Gericht hat, ist es ideal für warme Temperaturen geeignet.