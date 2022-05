Summer-Sonnen-Vibes daheim

Kinder lieben Schatzsuchen. Mit ein wenig Fantasie kann man dem Nachwuchs eine Schatzkarte zeichnen mit Hinweisen, Rätseln und kniffligen Aufgaben, die sie nach und nach ans Ziel führen. Als Schatz bieten sich Süssigkeiten an. Wenn man die kleinen Schatzsucher auf Umwegen an den heimischen Kühlschrank leitet, kann dann natürlich auch eine Glace in Aussicht stellen. Zur Steigerung des Schatzsuchererlebnisses kann man das Ganze in eine Piraten-Fantasiewelt legen.