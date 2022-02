Steuerverweigerung wegen Pandemie

In der vergangenen Woche wurden in der Schweiz die Coronamassnahmen inklusive der Zertifikatspflicht aufgehoben. Aufgearbeitet ist die Pandemie-Bekämpfung damit noch lange nicht, mit den Nachwirkungen dieser nun weggefallenen Regelungen müssen sich unter anderem auch die kantonalen Steuerämter befassen. Sie sehen sich damit konfrontiert, dass Coronaskeptiker eine Steuerreduktion einfordern, weil sie vom öffentlichen Leben ausgeschlossen worden seien, oder gar keine Steuererklärung einreichen wollen (Ausgabe vom Samstag). Fälle dieser Art gibt es auch in Graubünden.