Experten beantworten kostenlos Fragen rund um das Thema Steuern

Bis Ende März müssen Steuerpflichtige im Kanton Graubünden die Steuererklärung eingereicht haben. Während sich viele Menschen mit dem Ausfüllen und dem Zusammenstellen der nötigen Unterlagen schwer tun, haben Expertinnen und Experten Antworten und Hilfestellungen bereit.

Die «Südostschweiz» bietet Leserinnen und Lesern in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Steuertelefon an. Dabei beantworten Fachleute von Expert Suisse und Treuhandsuisse im Medienhaus in Chur Fragen rund um das Thema Steuern. Die Fragen können vorab per E-Mail auf steuern@suedostschweiz.ch oder am Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr telefonisch an die Nummer 081 255 55 33 gestellt werden.

Steuerexperte und Rechtsanwalt Kevin Russi beantwortet die Fragen zusammen mit Tobias Simmen, Steuerexperte und Rechtsanwalt. Das Angebot ist kostenlos. Die am häufigsten gestellten Fragen werden nach dem Steuertelefon aufbereitet und in der «Südostschweiz» sowie auf «suedostschweiz.ch» veröffentlicht. (red)