Steinlawine im Davoser Ducantal

Bereits seit dem Mai dieses Jahres sei der Wanderweg, der beim Davoser Ducantal durchführt, gesperrt. Jetzt, am frühen Freitagabend gegen 17.00 Uhr, hat sich dort eine Gesteinsmasse gelöst, die ins Tal gedonnert ist. Auf Höhe Plattenfluh sei diese gemäss Stefan Walser, dem Vorsteher des Davoser Tiefbauamtes, zum Stillstand gekommen. «Das Problem an dieser Stelle war uns schon länger bekannt. Wir rechnen mit insgesamt 50'000 Kubikmeter, die sich in nächster Zeit dort lösen werden. Wie viel heute genau herunter gekommen ist, können wir noch nicht sagen», so Walser in einem kurzen Interview gegenüber Südostschweiz. Am Montag sollte das Tiefbauamt mehr Informationen zu dem Vorfall haben. Verletzte gäbe es nach aktuellem Stand keine. (kop)

Wie die Steinlawine in das Tal rollt, seht ihr in diesem Leservideo: