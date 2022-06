Steine des Anstosses – ein Kräftemessen mit der Kunst

Tagsüber ist der Landsgemeindeplatz im Ilanzer Zentrum ein Ort, der zum Verweilen einlädt. Aktuell lässt sich dort die imposante Steingruppe der am Samstag eröffnenden Ausstellung «Schichtwechsel» betrachten. Doch auch nachts ist der Platz offenbar belebt. Nachweislich in der Nacht auf Sonntag, 29. Mai, und in jener auf Samstag, 4. Juni, müssen sich dort mehrere Personen befunden haben. Und zwar genauso lange, wie es brauchte, um zwei der mannshohen Steine aus der Verankerung zu brechen und umzustossen. Einer der Brocken aus weicherem Bündner Schiefer brach dabei entzwei.