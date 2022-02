Stadtschule bekämpft Drogenkonsum

Am vergangenen Montag liess die Leitung der Churer Schuleinheit Quader den Eltern und Erziehungsberechtigten einen Brief zukommen. Der Inhalt: Drogenhandel und Drogenkonsum. Die Schulleitung habe in jüngster Zeit verschiedene Hinweise erhalten, dass im und um das Schulhaus mit Suchtmitteln gehandelt werde. Und dass Schülerinnen und Schüler vermehrt Suchtmittel konsumieren würden. Eine Mutter, die nicht namentlich erwähnt werden möchte, sagt: «Meine Kinder haben mir erzählt, dass es kein Problem sei, in der Schule an Drogen ranzukommen. Das hat mich erschreckt.»