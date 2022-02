Spurensuche im Bierkeller

Ein Treppenwirrwarr führt hinab in die «Kathedrale», in das Kellergewölbe, das sieben Meter breit, acht Meter lang und hoch ist. Ein Hygrometer zeigt die Luftfeuchte an, 82,4 Prozent, das Thermometer die Temperatur, 10,3 Grad. «Und hier standen sie», verrät Mathias Oeschger. Der stellvertretende Geschäftsführer der Brauerei Adler in Schwanden meint damit die zwölf Biertanks mit je 9000 Litern Fassungsvermögen.