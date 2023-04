Der Krieg in der Ukraine sorgt für Druck an Glarner Schulen

Laut Mitteilung werden die geflüchteten Kinder im Primarschulalter in allen drei Glarner Gemeinden möglichst bald in eine Klasse von in der Regel sechs bis acht Schülerinnen und Schüler aufgenommen, in der es darum geht, möglichst schnell die deutsche Sprache zu erlernen. Wenige Wochen später werden die Schulkinder zusätzlich einer Regelklasse zugeteilt. Dort besuchen sie – je nach dem Stand ihrer Deutschkenntnisse – dann immer öfter den regulären Unterricht, bis sie schliesslich spätestens nach einem Jahr nur noch den Unterricht in der Regelklasse besuchen. Nach dem vollständigen Übertritt in die Regelklasse erhalten sie für eine bestimmte Zeit Unterricht in Kleingruppen im Fach Deutsch als Zweitsprache (DaZ).