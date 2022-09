«Sport treibende Mädchen waren nicht überall gerne gesehen»

Ruedi Jakober war ein Pionier im Lehrlingsturnen, das er zusammen mit Ottmar Leuzinger bei der Therma Schwanden einführen durfte und das damals «schweizweit federführend» war, wie Jakober nicht ohne Stolz berichtet. Der gebürtige Stadtglarner war auch die treibende Kraft hinter dem Volleyballclub (VBC) Schwanden, der seit 1971 existiert. «Das ist ein klassischer J+S-Verein. Ohne die Gelder aus Magglingen hätten wir nicht existieren können», erklärt der langjährige Präsident. Zu Spitzenzeiten zählte der VBC Schwanden 200 Mitglieder und eine NLB-Mannschaft, die es zweimal in den Cup-Halbfinal schaffte. Als Athlet gehörte Jakober dem Nationalkader im Weitsprung an und gewann zwei Kränze in der Leichtathletik an eidgenössischen Turnfesten. Als Experte bildete er J+S-Leiter in Fitness, Leichtathletik und Volleyball aus.