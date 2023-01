LANDI Chur ab 2023 CO2 neutral

Frau Holle lässt uns dieses Jahr mit den Schneefällen etwas im Stich. Also sind Alternativbeschäftigungen gefragt. Ein breites Qualitätssortiment mit interessanten Angeboten und Dauertiefpreisen erwartet Sie in unseren LANDI Läden. Wie wäre es mit einer Hausverschönerung? Egal welche Projekte Sie im Haus oder in der Wohnung planen. Mit den passenden Produkten können Sie Ihre Arbeiten sicher und effizient vollenden. In Ihrer LANDI finden Sie viele Produkte und Maschinen, die Sie für Ihre Arbeiten benötigen. Wenn Sie selbst tätig werden, sollten Sie nicht vergessen, auf die eigene Sicherheit zu achten. Wir bieten Ihnen auch die richtigen Produkte um sich und andere Beteiligte ausreichend zu schützen: Schutzbrillen, Atem- und Gehörschutz, Handschuhe, und sichere Trittleitern. Beim Heimwerken möchte man sein Projekt kostengünstig und möglichst schnell durchführen, damit man sich möglichst bald am Ergebnis erfreuen kann. Das verleitet dazu, alles an einem Tag zu erledigen. Unterschätzen Sie die Arbeiten nicht. Planen Sie lieber etwas mehr Zeit ein und machen Sie genügend Pausen und gönnen Sie sich Ihr Lieblingsgetränk.