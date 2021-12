Spiel und Spass für die Feiertage

Langlaufen, Skifahren, Skitouren, Schneeschuhwandern, Schlittschuhlaufen, Schlitteln, Schneemänner bauen usw. Der Winter bietet Sportwilligen und Abenteuerlustigen eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich zu beschäftigen.

Was aber, wenn das Wetter nicht mitspielt? Was, wenn man einfach lieber zu Hause bleibt und einen gemütlichen Nachmittag haben möchte? Was, wenn man Muskelkater hat und sich von den Aktivitäten im Schnee erholen will? Dafür haben wir einige Gesellschaftsspiele für euch.

Spiele, die nur wenig Equipment benötigen

«Stadt, Land, Fluss»: Für dieses Spiel ist nur ein Blatt Papier und ein Stift nötig. Spass ist aber durchaus garantiert. In einer bunten Runde können die grauen Zellen gefordert werden, indem zu Buchstaben entsprechende Begriffe bestimmt werden. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten für die verschiedenen Kategorien. Neben den klassischen Kategorien Stadt, Land, Fluss peppen kreative Ideen das Spiel auf. Als Anregung hier einige Kategorien: Gebirge, Comic-Held, Superstar, Lied, Tier, Film, App, Sehenswürdigkeit.

«Wer bin ich?»: Das Spiel «Wer bin ich?» ist ein Ratespiel, bei dem alle Spielerinnen und Spieler eine bestimmte Person verkörpern. Sie versuchen, durch geschicktes Fragen herauszufinden, wen sie darstellen. Meistens wird es mit einem Zettel auf der Stirn gespielt.

Einfache Kartenspiele: «UNO» und «Tschau Sepp»-Karten sind wohl in fast jedem Haushalt zu finden. Bei beiden Spielen ist das primäre Ziel, seine Karten möglichst schnell abzulegen.

Lustige und fantasievolle Spiele

Spiele, die zu ausgelassenen Situationen führen können, sind «Cards Against Humanity» und «Kampf gegen das Bünzlitum».

«Cards Against Humanity»: Das Kartenspiel ist ideal für Partys mit Freunden. Das Ziel ist es, die beste (derbste, politisch unkorrekteste, lustigste) Antwort zu geben.

«Kampf gegen das Bünzlitum»: Nach dem gleichen Prinzip aber auf die Schweiz bezogen, wird «Kampf gegen das Bünzlitum» gespielt. Die lustigste und inkorrekteste Antwort auf die Frage gewinnt.

«What do you meme:» Das ist das perfekte Kartenspiel für Meme-Liebhaber. Die Karte, die am besten, lustigsten, oder einfach am verrücktesten zum ausliegenden Meme passt, gewinnt. Gespielt wird mit einem Bild und einem Text.

Spiele, die mit Köpfchen gespielt werden

«Brandy Dog»: «Brandy Dog» ist ein spannendes Brettspiel, das im Team und mit Karten gespielt wird. Es hat Ähnlichkeiten mit «Eile mit Weile», ist aber durch die taktischen Elemente viel variantenreicher. Dabei wird man vom Teampartner unterstützt und von der Gegenpartei «heimgeschickt.»

«Scrabble»: Der Brettspiel-Klassiker bietet Spielspass für bis zu 4 Personen. Die Spielerinnen und Spieler müssen aus zufällig gezogenen Buchstaben Wörter bilden. Wer die längsten Wörter legt, gewinnt das Spiel.

Alte Klassiker, die (fast) alle kennen

«Phase Zehn»: Das Kartenspiel «Phase Zehn» darf eigentlich in keiner Spielesammlung fehlen. In «Phase Zehn» müssen die Spielerinnen und Spieler insgesamt 10 Phasen durchlaufen. In jeder Phase gilt es, eine bestimmte Kombination aus Karten zu sammeln und vor sich auszulegen. Dabei kann es sich um Zwillinge, Drillinge, eine Zahlenfolge oder auch Kombinationen aus allem handeln.

«Ligretto»: Das Ziel des Spiels ist es, alle Karten des eigenen Ligretto-Stapels loszuwerden, gleichzeitig aber auch möglichst viele Punkte zu erreichen. Bei Ligretto spielen aber alle gleichzeitig und daher gilt: Schnell sein!

«Tabu»: Zwei Mannschaften wetteifern in Tabu darum, die meisten Begriffe zu erklären, beziehungsweise zu erraten. Zu jedem gesuchten Begriff gibt es fünf verwandte Begriffe, die bei der Erklärung nicht benutzt werden dürfen. Ein guter Wortschatz und viel Fantasie sind von Vorteil.