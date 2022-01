Special Olympics verbindet Menschen. Im Sport. Im Leben.

Graubünden ist Gastgeber für die Wettkämpfe und Zürich Veranstaltungsort für die Eröffnungsfeier

Der sportliche Teil des Anlasses findet im Kanton Graubünden statt: in Chur die Hallensportarten Unihockey, Floor Hockey, Short Track und Eiskunstlauf; in Arosa Ski und Snowboard und in der Lenzerheide Langlauf, Schneeschuhlauf und Tanzsport. Die Eröffnungsfeier ist im Stadion Letzigrund in Zürich und die Schlussfeier in Chur geplant.

Die ganze Schweiz ist involviert

Eine Spezialität der Special Olympics World Games ist das «Host Town»-Programm, das in der Woche vor der Eröffnung stattfindet. Die Teams aus den rund 110 Ländern werden sich dazu in alle Kantone verteilen und die Schweiz, ihr Klima und ihre Kultur kennenlernen. So werden Menschen aus allen Landesregionen Teil der Spiele und authentische Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung werden möglich. Auch der Fackellauf, der vor den Games durch die Schweiz tourt, wird diesen Zusammenhalt fördern und den Inklusionsprozess bestärken.

Nächste Meilensteine

Special Olympics International hat der Schweiz den Zuschlag für die Austragung der Weltwinterspiele unter Vorbehalt der Finanzierungsgarantie bis zum Herbst 2022 gegeben. Einige wichtige Meilensteine sind bereits erreicht, so haben die beiden Gemeinden Arosa und Vaz/Obervaz den Verpflichtungskredit von je 700'000 Franken für die Durchführung der Special Olympics World Winter Games 2029 beschlossen und auch der Churer Gemeinderat hat die Vorlage einstimmig überwiesen. Am Urnengang vom 13. Februar 2022 wird die Gemeinde Chur über den Beitrag von 4.25 Mio. Franken für die Durchführung der World Winter Games 2029 abstimmen. Der Ausgang dieser Abstimmung ist ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung des Grossprojekts.