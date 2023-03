Unser kleiner Nachbar – das teilen wir mit dem Liechtenstein

Im Jahr 1919 kündigte Liechtenstein der Vertrag mit Österreich und war so wirtschaftlich auf sich alleine gestellt. Das kleine Land zwischen der Schweiz und Österreich orientierte sich in Richtung Schweiz. Nach drei Jahren Verhandlungszeit wurde der Vertrag zwischen der Schweiz und dem Fürstentum zum gemeinsamen Wirtschaftsraum am 29. März 1923 unterschrieben. Dieser trat am 1. Januar 1924 in Kraft. Zum selben Zeitpunkt führte Liechtenstein den Schweizer Franken als offizielle Währung ein.