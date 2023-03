So boxt ihr euch durch Small-Talk-Gespräche durch

Beim Drucker, an der Bushaltestelle oder in der «Kaffi-Pause». Er schleicht sich in unseren Alltag und lässt Situationen innert Sekunden unangenehm werden. Also wirklich, sehr unangenehm. Er scheint eine wahre Kunst zu sein: Der Small Talk. Die einen beherrschen ihn sehr gut, während andere vor Unannehmlichkeiten ihr Hemd nass schwitzen. Doch die qualvollen «Wie-war-das-Wetter»-Gespräche oder die «Was-hast-du-am-Wochenende-gemacht»-Fragerei könnt ihr ganz einfach mit diesen sieben Tipps überstehen.