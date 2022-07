SOfunktionierts: So badet ihr sicher in offenen Gewässern

Trotz aller Vorsicht kommt es in der Schweiz immer wieder zu Badeunfällen. Wenn ihr einen Badenden in Not seht, dann läuft nicht alleine und unüberlegt ins Gewässer. Auch wenn ihr es sicherlich gut meint, bringt euch keinesfalls selbst in Gefahr. Ruft nach Hilfe und alarmiert den Notruf umgehend, damit keine wertvolle Zeit verloren geht. Nennt den Rettungskräften die Position der sich in der Not befindenden Person.