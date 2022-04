sofunktionierts: Die Geschichte des Blutspendens

In der Schweiz dürfen eigentlich alle gesunden Menschen, die volljährig, aber unter 60 Jahre alt sind, Blut spenden. Eigentlich. In Wahrheit kommen doch noch einige andere Kriterien dazu. So darf die Spenderin oder der Spender nicht weniger als 50 Kilogramm wiegen. Wer regelmässig spendet, darf bis ins Alter von 75 Blut spenden. Lange durften homosexuelle Männer nicht Blut spenden. Dieses Gesetz wurde «aufgehoben». Neu dürfen auch homosexuelle Männer Blut spenden, aber nur, wenn sie zwölf Monate vor der Spende sexuell nicht aktiv waren. Für homosexuelle Frauen oder bisexuelle Menschen gilt dieses Gesetz aber nicht. Übrigens: Fürs Blutspenden darf der Spender oder die Spenderin kein Geld erhalten. Was erlaubt ist, sind Aufwandsentschädigungen oder ein kleines materielles Geschenk, wie etwa ein Sandwich zur Stärkung nach der Spende. Dies ist von der WHO so festgeschrieben.