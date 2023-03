Eine Frucht sorgt für Furore: Ihr habt über Pizza Hawaii entschieden

Unsere literarischen Fragen sind teilweise überraschend ausgefallen. So lesen zum Beispiel 82 Prozent von euch Bücher lieber in gedruckter Form. Das E-Book hat mit 18 Prozent Stimmbeteiligung eher schlecht abgeschnitten. In heutigen Bibliotheken kann man Bücher sowohl in elektronischer Form als auch auf Papier gedruckt ausleihen. Laut «lesen.gr» gibt es in Graubünden bis zu 44 Bibliotheken. Hier gehts zum Bibliotheksführer.