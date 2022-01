So war das Jahr 2022 im Kanton

Der Rückblick auf das kommende Jahr ist mittlerweile schon fast eine Tradition in der ersten Ausgabe des neuen Jahres. Und zugegeben: Im Laufe der Jahre ist genau keine der Prognosen eingetreten, die an dieser Stelle veröffentlicht wurden. Aber darüber nachzudenken, wie sich der Kanton auch entwickeln könnte, macht immerhin als Gedankenexperiment doch durchaus Freude. Faktenchecks sind in diesem Fall allerdings durchaus unerwünscht.