So umgeht ihr den Weihnachtsstress 

Gerade in der kalten Jahreszeit sind wir doch immer wieder froh um eine warme Mütze, Handschuhe oder einen Schal. Klar gibt es davon jeweils eine riesige Auswahl in jedem Kleidergeschäft, doch man kann diese Accessoires auch selber häkeln oder stricken und sie eignen sich hervorragend als einzigartiges Weihnachtsgeschenk. Anleitungen dazu findet ihr haufenweise auf Youtube. Und wem eine Mütze zu aufwendig ist, der kann sich ja mal an einem Stirnband versuchen.