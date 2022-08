So ist das Churer Fest

Gut zu wissen



Festbetrieb: Auch am Samstag gilt die verlängerte Polizeistunde bis 2 Uhr. Musik darf bis 01.45 Uhr gespielt werden, die Ausnahme bildet der Hegisplatz – dort ist um 1 Uhr Schluss.



Sanität: Die Sanitätsposten befinden sich an der Grabenstrasse 36 gegenüber dem Grabenschulhaus, auf dem St. Martins-Platz bei der Martinskirche und auf dem Alexanderplatz.



Feuerwehr Chur: Ebenso ist die Churer Feuerwehr präsent und patrouilliert während der Feierlichkeiten auf dem Festgelände. Auf dem Alexanderplatz wird zudem ein Löschfahrzeug für einen eventuellen Ernstfall bereitgestellt.



Twint: An einigen Ständen kann mit Twint bezahlt werden.



ÖV-Angebot: Damit nicht alle Besucherinnen und Besucher mit dem Autoanreisen müssen, fahren zusätzliche Busse und Züge. Eine Übersicht über das Angebot findet ihr hier.

Sicherheit am Churer Fest



Die Stadtpolizei Chur wird während des gesamten Churer Fests mit erhöhter Präsenz unterwegs sein. Nebst der Überwachung des Festareal und zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen auf den Zufahrtsachsen wird auch der Prävention im Strassenverkehr ein erhöhtes Augenmerk geschenkt. So werden auf dem ganzen Stadtgebiet gezielt Personen sowie Fahrzeuge kontrolliert.Für noch mehr Sicherheit bittet die Stadtpolizei die Bevölkerung, dass sie Alkohol massvoll konsumiert. Zudem dürfen Vereine keinen Alkohol an Kinder und Jugendliche ausschenken, und wer Alkohol getrunken hat, darf sich nicht mehr ins Auto setzten. Generell wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuss oder mit dem Velo in die Innenstadt zu kommen. Für Autofahrerinnen und Autofahrer ist in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung via Engadinstrasse – Tivolibrücke – Gürtelstrasse – Wiesentalstrasse – Ringstrasse bis Verzweigung Masanserstrasse signalisiert.