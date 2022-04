So geht ihr bei einem Zeckenbiss vor

Die warme Jahreszeit lockt viele Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber wieder nach draussen. Die Wanderschuhe werden hervorgeholt und spätestens zu Beginn der Pilzsaison lockt es uns in die Wiesen und Wälder. Dort lauern aber einige Gefahren: Denn die Sommerzeit ist Zeckenzeit. Früher waren die kleinen Blutsauger in höher gelegenen Gebieten eher selten. Doch heute gibt es sie nahezu überall in der Schweiz. In Graubünden und Glarus gibt es besonders gefährliche Zecken, welche zu starken Erkrankungen führen können. Damit ihr euch aber vor Zecken schützen könnt, helfen folgende Tipps.