Sing mir das Lied vom Vereinstod

von Michel Bossart

Viele Vereine haben es derzeit nicht einfach. Es fehlt ihnen an Nachwuchs und niemand will sich mehr binden – weder als Mitglied und noch weniger als Vorstand. Viele hiesige Vereine wurden in den 1950- und 60er-Jahren gegründet. Damals war die Vereinsaktivität die oftmals einzige Freizeitbeschäftigung.