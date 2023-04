Buntes Leben in alten Gefängnismauern 

«Dauerhaft geschlossen» prangt es warnend von einem roten Banner, wenn Google nach dem Churer Sennhof gefragt wird. Die damit gemeinte einstige Justizvollzugsanstalt mit zweifelhaftem Ruf ist längst ausgezogen aus den historischen Gemäuern und hat Platz gemacht für Neues. Was sich seit Beginn der Bauarbeiten 2021 rund um den Hof getan hat, davon können sich Interessierte in zwei Wochen selbst ein Bild machen. Am Wochenende vom 13. und 14. Mai feiert sich der neue Sennhof selbst mit zwei Tagen der offenen Tore, bei denen Genuss, Kunst, Spiel und Begegnung im Zentrum stehen.