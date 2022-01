Seewis feiert 400 Jahre Fidelis

Wie die Prättigau Tourismus GmbH informierte, finden in Seewis im Verlauf dieses Jahres einige Veranstaltungen in Bezug auf ein geschichtliches Jubiläum durch. Während des Dreissigjährigen Krieges (1618–1648) habe sich in Graubünden der grosse Krieg noch mal im Kleinen abgespielt, heisst es in einer Mitteilung. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Prättigaus hätten sich zunehmend zum reformierten Glauben bekannt und das Tal sei für die katholischen Habsburger aus machtstrategischen Gründen plötzlich wieder interessant geworden.