Schwangerschaftsabbrüche: Konstant in Graubünden, verdoppelt in Glarus

Im Kanton Graubünden wurden 2021 156 Schwangerschaften abgebrochen, was eine Rate von 4,6 pro 1000 Frauen ergibt. Die Zahlen sind identisch mit denen aus dem Jahr 2020. In Glarus hingegen haben 53 Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2021 stattgefunden, was in diesem Kanton eine Rate von 7,5 pro 1000 Frauen ergibt. Im Vorjahr waren es 25 Fälle, was eine Rate von 3,6 gibt.