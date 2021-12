«Schu bsetzt»: Das Fräulein vom Amt war gefragt

von Karl Horat

Heute lassen die meisten ihr Leben durch das Smartphone strukturieren. Und zweifellos war es das Telefon, das den Weg in unser Zeitalter der elektrischen Kommunikation formte. Vor etwa 150 Jahren liessen sich via Freileitungen aus Kupferdrähten erstmals Telefonstimmen vernehmen – in Sekundenbruchteilen übertragen, etwas verrauscht noch, aber in der Regel klar und deutlich.