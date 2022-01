Schönste Schneeskulptur kommt auch aus Bündnerhand

Mit von der Partie im Team Schweiz war Landschaftsarchitekt Andreas Egger aus Chur, wie es in einer Mitteilung heisst. Zusammen mit dem Teamchef Lucas Walt aus Niederglatt und Konradin Furrer aus Pieterlen trat er gegen sieben Teams aus Italien, Frankreich, Grossbritannien, Deutschland, Holland und den USA an. «Viele der Teams sind wie wir seit Jahren mit dabei. Man kennt sich untereinander und tauscht sich auch aus», beschreibt Egger auf Anfrage den freundschaftlich geführten Wettbewerb. Für ihn sei diese Arbeit auch ein Ausgleich zu seinem Beruf, den er oft am Computer ausübe. Zeit zum Ausgleichen hatte Egger in der vergangenen Woche: «Wir haben von Montag bis Freitag jeweils von 8 Uhr morgens bis zum Mittag und dann von 13 Uhr bis 17.30 Uhr an der Skulptur gearbeitet.»