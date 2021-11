Schmuggler statt «Chläuse»

Am Abend nach der SchmugglerTrophy spielt die Rheintaler Rockband Megawatt schweizerdeutsche Rocksongs, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Am Konzert und am Clauwau gilt die 3G-Regelung (getestet, genesen oder geimpft), an der Schmuggler Trophy gilt die 2G-Regelung (geimpft oder genesen). Der Event finde teilweise auf österreichischem Boden statt, heisst es dazu in der Mitteilung. Österreich hat für all seine Skigebiete eine 2G-Pflicht eingeführt. (so)

