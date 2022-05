Schmitten gewinnt vor Gericht gegen den Kanton

Das jüngst veröffentlichte Urteil des Bündner Verfassungsgericht liest sich wie ein schlechter Liebesroman aus längst vergangenen Zeiten. Nur ist die Szenerie nicht ganz so sinnlich: Statt Liebe geht es um Zusammenarbeit im Schulwesen. Und die Akteure sind allesamt Institutionen. In der Hauptrolle figuriert die Gemeinde Schmitten, in unglücklicher Beziehung mit der Gemeinde Albula, dazu Schmittens verbotene Liebe, Davos, und in der Rolle der auf der harzigen Zweckehe bestehenden Eltern: der Kanton. Die gutmütige Fortuna gibt das Verwaltungsgericht.