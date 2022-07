Schluss mit Cervelats am Lagerfeuer

Die Rufe nach einem grossflächigen Feuerwerksverbot sind in Graubünden schon seit Jahren laut. Nun ist ein solches – zumindest in weiten Teilen des Kantons – tatsächlich Realität. Allerdings nicht den Tieren oder lärmempfindlichen Menschen zuliebe, sondern wegen der grossen Wald- und Flurbrandgefahr. Am Freitag hat das kantonale Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) sämtliche Feueraktivitäten im Freien verboten. Ausgenommen davon sind das Engadin, die Val Müstair und Samnaun, wo zwar erhebliche bis grosse Waldbrandgefahr gilt, aber bisher keine behördlichen Massnahmen nötig sind.