Schlittschuhlaufen inmitten von wunderschönem Bergpanorama 

Für den ultimativen Spass auf und neben dem Silvaplaner Eisfeld empfehlen wir warme und bequeme Kleidung, Handschuhe und wer will, etwas zur Verpflegung. Um sich vor Ort aufzuwärmen bietet sich aber auch ein Besuch im Restaurant und Pizzeria «Mulets» an. Auf der Terrasse können Punsch, «Schoggi» und Co. mit Panoramablick geschlürft werden. In jedem Fall lohnt sich vor der Anreise ein Blick auf eine Wetter-App, denn merkt euch eins, wenn der Malojawind auftaucht, wird es auf dem Eisfeld so richtig kalt.