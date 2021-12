Schierser sägen für den schönsten Weihnachtsbaum

Damit in den eigenen vier Wänden ein Hauch Weihnachtsstimmung aufkommt, braucht es nicht nur einen Adventskranz oder eine Menge an selbst gebackenen Guetslis, sondern auch einen Weihnachtsbaum. Ist dieser erst so richtig bunt geschmückt, steht der besinnlichen Zeit und der Vorfreude auf das Weihnachtsfest nichts mehr im Wege.