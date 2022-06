Schatzjäger in der Südostschweiz

Für mich war das Highlight, die Begeisterung der Teilnehmenden zu sehen und ihnen eine Freude zu bereiten. Unter den Wandersleuten sind Freundschaften entstanden. In guter Gesellschaft bei Wind und Wetter in unserer wunderschönen Region unterwegs zu sein, das schweisst zusammen. Mir wurde dabei immer wieder bewusst, an was für einem schönen Ort wir leben und arbeiten dürfen. Und im Rahmen des Jobs so unterwegs zu sein, ist das Schönste, was einem passieren kann.