Schallwellen

Als ich Anfang Juni nach dem Einkaufen im Wiggispark zum Bahnhof Netstal ging, traf ich den ehemaligen Lehrer und Alphornspieler Heiri Trümpy. Er war mit seiner Frau unterwegs in die Ferien. «Was steckt da in deinem Rucksack?, fragte ich Heiri, weil mir dieses Gepäckstück aufgefallen war. «Das Alphorn», antwortete er. «Du gehst in die Ferien mit dem Alphorn?, fragte ich ihn neugierig. «Ja, wie du. Du nimmst deine Kamera ja auch immer mit, oder?», sagte Heiri lachend.