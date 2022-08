Sauberes Wasser in Glarner Seen

Am 15. August wurde die Badewasserqualität an Glarner Seen untersucht, schreibt das Amt für Lebensmittelsicherheit in einer Mitteilung. Wie es heisst, erfolgten die Untersuchungen und die qualitative Einstufung der Badewasser aufgrund der «Empfehlungen zur Untersuchung und Beurteilung der Badewasserqualität von See- und Flussbädern», herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt und dem Bundesamt für Gesundheit. Ausschlaggebend für die Einstufung der Badewasserqualität sei die Belastung des Seewassers mit sogenannten Fäkalkeimen.

Keine Beeinträchtigung

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch Badewasser sei in den Qualitätsstufen A und B nicht zu erwarten. Wie es aber heisst, ist bei einer Qualitätsstufe C eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht auszuschliessen, weshalb dazu geraten wird, nicht zu tauchen sowie nach dem Bad gründlich zu duschen. Bei der Qualitätsstufe D (schlecht) werde ganz vom Baden abgeraten. (red)

Folgende Proben wurden am 15. August genommen:

Strandbad Güntlenau (Klöntalersee) – Qualitätsklasse B

Strandbad Vorauen (Klöntalersee) – Qualitätsklasse A

Strandbad Gäsi (Walensee) – Qualitätsklasse A