Die Glarner Tibeter feiern Neujahr

«Losar» ist das tibetische Wort für Neujahr und ist das wichtigste Fest im tibetischen Buddhismus. Es wird 15 Tage lang im Februar gefeiert, zeitgleich mit dem Frühlingsanfang. Das genaue Datum variiert je nach Mondzyklus. Am wichtigsten sind die Feierlichkeiten an den ersten drei Tagen. Am ersten Tag wird traditionellerweise zu Hause im engsten Familienkreis gefeiert. Am zweiten werden Verwandte und engste Bekannte besucht. Öffentlich gefeiert wird am dritten Tag. Für die Tibeter ist es eine Zeit der Einkehr und der Freude.