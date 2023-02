Die Einfachheit des Lebens

«Als ich geboren wurde, wog ich 4170 Gramm. Aber ihr Gewicht betrug 4560 Gramm», sagt Richard Bamert mit einem Lächeln, während er die neugeborene Geiss auf einer kleinen Waage wiegt. Das Wiegen des Zickleins ist keine leichte Aufgabe. Es versteht nicht, was der Mann macht, und versucht, aus der Waage zu springen. Aber schliesslich beruhigt sich das Tier und erlaubt Bamert, seine Arbeit zu tun.

Richard Bamert holte mich an diesem Tag um 10 Uhr morgens in Mollis ab. Danach fuhren wir zu seinem Haus und Hof auf Mullern, oberhalb von Mollis. Als ich dort ankam, hatte ich das Gefühl, in ein Schneeparadies einzutreten. Die Umgebung war so märchenhaft.

Eigentlich wollte ich an diesem Tag eine Reportage über Richard Bamerts Leben machen. Ich bin von der Einfachheit seines Lebens beeindruckt. Bamert, der seit 2016 Präsident von Bio Glarus ist, ist Biolandwirt. Als ich bei ihm zu Hause ankam, führte er mich über seinen Hof. Wir besuchten zuerst den Kuhstall und anschliessend den darüber liegenden Ziegenhof.

Richard Bamert hielt kurz inne und stieg für einen Moment hinter die landwirtschaftlichen Maschinen, die links vom Ziegenhof abgestellt sind. Nach einer Weile kam er mit einem kleinen Zicklein in der Hand zurück und sagte: «Ilona hat ein neues Junges auf die Welt gebracht.» Dann setzte er das Zicklein auf den Boden und die anderen Ziegen umringten das Jungtier, als wollten sie das Neugeborene willkommen heissen.

Nachdem er überprüft hatte, welches Geschlecht das Zicklein hat, sagt Bamert: «Jede neue Geburt ist ein Wunder.» Ich erwiderte scherzhaft, dass wir das Weibchen Fridolina nennen sollen. Richard Bamert überlegte kurz und sagte: «Wir nennen sie Ursi.» Und so präsentiere ich heute nicht nur Richard Bamerts Geschichte, sondern auch diejenige von Zicklein Ursi.