Kletterhalle in Küblis überwindet weitere Hürde

Die Kletterhalle Rätikon in Küblis, die eine Kletterfläche von über 800 Quadratmetern mit bis zu 85 Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden beinhaltet, muss nun selber eine unvermeidbare Hürde überwinden. Über die Jahre wurde sie durch Benutzung in Mitleidenschaft gezogen und benötigt nun eine Instandsetzung. Am vergangenen Samstag kam der Schweizer Alpen-Club SAC Prättigau bei der Generalversammlung zu dem Entschluss, der sanierungsbedürftigen Halle einen neuen Schliff zu verleihen, wie es in einer Medienmitteilung des Schweizer Alpen-Clubs heisst.